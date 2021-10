Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der aufwärts gerichtete Zinstrend blieb auch in der Berichtswoche intakt, so die Experten von Union Investment.An den Rentenmärkten habe es Verluste respektive einen weiteren Renditeanstieg gegeben. Die Preisentwicklung im Energiesektor habe ihre Spuren hinterlassen. Zudem habe die Neuseeländische Zentralbank in der Berichtswoche den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. Dies sei zwar aufgrund der kommunikativen Vorbereitung erwartet worden. Aber damit habe - neben zahlreichen Zentralbanken aus den Schwellenländern (vor allem in Osteuropa) - nun nach der Norwegischen Zentralbank eine weitere Notenbank aus den entwickelten Nationen an der Zinsschraube gedreht. Mit Blick auf die Zinskurven hätten diese sowohl in den USA als auch in Deutschland im Laufzeitbereich von bis zu zehn Jahren steiler tendiert. Längere Laufzeiten bei den US-Treasuries hätten parallel um bis zu 14 Basispunkte zugelegt. Bei den Bundespapieren habe der Anstieg bis zu zehn Basispunkte betragen. ...

