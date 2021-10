Der 7. Beitrag des "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" ist live:. Es geht um die Story der österreichischen SolOcean mit ihren schwimmenden Solar-Anlagen auf dem Wasser. Unser Interviewer Peter Heinrich fasst so zusammen: "Ein prägendes Erlebnis hatte Gerold Guger, CEO der SolOcean GmbH Austria, vor vielen Jahren auf den Malediven. Dort musste er nämlich mit ansehen, wie ein Tankschiff das Meer mit Dieselöl verunreinigte. "Ich fragte mich: Was kann man machen, um auf dem Wasser saubere Energie zu generieren?" So entwickelte er seine Idee von wasserdichten Solarzellen. Diese 2,4 Quadratmeter großen Hochauftriebsschwimmkörper (SolOcean Floaters) mit 460-Wattleistung besitzen eine hervorragende Flächeneffizienz und haben kein ...

