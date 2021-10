FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Signify von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 51 auf 49 Euro gekappt. Angesichts der andauernden Lieferkettenprobleme habe er seine Umsatz- und Margenschätzungen für 2021 an das untere Ende der Zielspanne gesenkt, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies jedoch darauf, dass es sich nur um kurzfristige Probleme handele. Wegen der jüngsten Kursverluste empfehle er das Papier des Lichttechnikunternehmens daher zudem nun zum Kauf./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NL0011821392