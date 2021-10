... schon durchgestartet. Die 1992 in Oregon von zwei Brüdern niederländischer Abstammung gegründete Kaffee-Kette hat in der Expansion 11 US-Bundesstaaten erreicht. Ob man sie als Konkurrenz zu STARBUCKS verstehen will, liegt im Auge des Betrachters. DUTCH BROS stellt sich als Spezialist für frisch angefertigte, qualitativ hochwertige Getränke dar. Sehr unterschiedlich sind schon die Werbekonzepte, DUTCH wirkt weniger gesetzt, flexibler, unkonventionell.



Dennoch hat man als Anleger die STARBUCKS-Historie im Hinterkopf, was dem Aktienkurs schon ordentlich auf die Sprünge geholfen hat. Nach der Stillhalteperiode melden sich erste Analysten und sehen das Franchisekonzept (44 % eigene Filialen) bisher durchweg positiv. Kursziele reichen von 47 $ (JP Morgan) bis 60 $ (Jefferies, Piper Sandler).



Nach der Herausgabe zu 23 $ (Spanne: 18 - 20 $) begann der Handel am 15. September mit 32,50 $, nach sechs Tagen war die bisherige Spitze markiert: 62,00 $. In der Beruhigungsphase pendelt der Kur zwischen 42 und 45 $, der angezeigte Börsenwert um 7,0 Mrd. $ steht auch gegen die bisherige Zahl von 471 Shops zur Jahresmitte.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



