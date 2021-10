Beachtliches Update von Netfonds: Zum Ende des dritten Quartals 2021 hat der Finanzdienstleister erstmals überhaupt die Marke von 20 Mrd. Euro bei den Assets under Administration überschritten. Wichtig: Bei dieser Kennzahl handelt es sich nicht um Vermögenswerte, die von Netfonds direkt gemanaged werden, sondern um die Größenordnung, für die die Hamburger administrative Aufgaben wie Verwahrung ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Netfonds, SynBiotic, creditshelf appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...