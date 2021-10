Der Ölpreis steigt weiter kräftig an. Alleine seit Freitag Abend steigt WTI-Öl von 79,54 Dollar auf aktuell 81,96 Dollar. Am Anfang letzter Woche sah man noch Kurse unter 76 Dollar. Der Ölpreis steigt trotz zwei Wochen in Folge steigenden Lagerbeständen für Rohöl in den USA - dies mag an der hochgefahrenen Produktion im Golf von ...

