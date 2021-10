In dem Maße, wie sich die Corona-Pandemie dem Ende zu neigen scheint, wachsen bei Anlegern die Sorgen vor einem Wirtschaftsabschwung. Das stellt auch die Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch in ihren Kundengesprächen fest und deren Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran berichtet darüber im Interview mit wallstreet:online tv. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag