er Online-Modehändler About you expandiert weiter. Die Profitabilität rückt dabei in den Hintergrund. Während die Anleger noch skeptisch sind, gibt sich Unternehmenschef Tarek Müller zuversichtlich auf dem richtigen Weg zu sein. Was bei dem Unternehmen los ist, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

Den vollständigen Artikel lesen ...