Verstärkte Außenwirkung und verbesserter Zugang zu internationalen Investoren; Einbeziehung in den fortlaufenden XETRA-Handel geplant. Nicht einmal ein Jahr nach der Erstnotiz im Freiverkehr der Börse Düsseldorf am 19.05.2021 werden die Aktien der cogia AG (ISIN: DE000A3H2226) ab heute in das Qualitätssegment des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf, den Primärmarkt, aufgenommen. Die cogia AG ist davon überzeugt, dass hierdurch die Außenwirkung der Gesellschaft deutlich gestärkt und gleichzeitig eine maßgeblich verbesserte Handelbarkeit der Aktien gewährleistet wird. Darüber hinaus erleichtert das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...