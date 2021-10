ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix von 643 auf 740 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das höhere Kursziel basiere vor allem auf einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in Richtung 2022, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erhöhte der Experte für den Zeitraum von 2023 an seine Schätzungen etwas. Dies solle die erfolgreichen Investitionen in neue Inhalte in der Region Asien/Pazifik widerspiegeln./la/ck



ISIN: US64110L1061

