Carnival kommt auf seinem Weg zurück zur (früheren) Normalität weiter voran. So gab das US-Kreuzfahrt-Unternehmen jüngst bekannt, dass man für Anfang 2022 weitere Schiffsneustarts plant. Und im Frühjahr des kommenden Jahres will der Branchenprimus dann wieder mit voller Flottenstärke an den Start gehen. Auch beim Thema "Impfen" ist das Unternehmen zuversichtlich.Der weltgrößte Anbieter von Kreuzfahrten hat zudem angekündigt, dass bis Ende 2021 17 Schiffe wieder in Betrieb sein werden. Weitere Ozean-Riesen ...

