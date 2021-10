Die Wiener Börse hat den Handel am Montag deutlich im Plus beendet. Der Leitindex ATX stieg um 1,22 Prozent auf 3.734,38 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 1,13 Prozent auf 1.883,82 Punkte zu. Andere Börsen in Europa zeigten sich ohne klare Richtung.Stark gesucht waren in Wien die Bankwerte Erste Group (plus 2,47 Prozent) und BAWAG (plus 1,95 Prozent). Gute Nachfrage gab es auch in voestalpine ...

