Vernier (awp) - Der Aromen- und Riechstoff-Hersteller Givaudan baut sein Geschäft weiter aus. Das Genfer Unternehmen hat einen Vertrag zur Übernahme von DDW, The Color House, einem Hersteller von Naturfarbstoffen in den USA, unterzeichnet. Das eigenständige Unternehmen mit Sitz in Louisville, Kentucky/USA, beschäftigt laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...