Die Deutsche Lufthansa setzt ihre Pläne um. Durch die jüngste Kapitalerhöhung hat sich der Konzern entsprechende Mittel beschafft, um die milliardenschweren Staatshilfen nach und nach zurückzuzahlen. Ein erster Teil der Einlage wurde nun getilgt. Nachbörslich kommt das bei den Anlegern gut an.Die Rückzahlung betreffe den beanspruchten Teil der ersten Stille Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, teilte der MDAX-Konzern am Montagabend in Frankfurt mit. ...

