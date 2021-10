DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Upgrade des Ratings durch S&P Global Ratings nach Portfoliowachstum und gesunkenem Verschuldungsgrad

Zürich (pta033/11.10.2021/19:00) - => Upgrade des Emittentenratings von "B+" auf "BB-" => Upgrade des Emissionsratings für vorrangige, unbesicherte Anleihen von "BB-" auf "BB" => Wichtiger Meilenstein für die weitere Reduzierung der Fremdkapitalzinsen

Die Peach Property Group AG, ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Investition und Verwaltung von Mietobjekten in Deutschland konzentriert, informiert, dass S&P Global Ratings ("S&P") das Emittentenrating der Peach Property Group AG von "B+" auf "BB-"/stabiler Ausblick sowie das Emissionsrating für vorrangige, unbesicherte Anleihen von "BB-" auf "BB" heraufgesetzt hat.

Als Grundlage für die Heraufstufung verweist S&P auf den gewachsenen Immobilienbestand der Peach Property Group, den gesunkenen Verschuldungsgrad, die solide operative Leistung im ersten Halbjahr 2021, die Steigerung der Mieteinnahmen um 4,4 Prozent (flächenbereinigt) und die weitere Senkung des Gesamtleerstands auf 7,5 Prozent von 7,9 Prozent. S&P erwartet eine weiterhin gute Nachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland und dadurch eine stabile Cashflow-Generierung, einen robusten Vermietungsgrad und ein anhaltend positives Wachstum der Mieteinnahmen der Peach Property Group auf vergleichbarer Basis.

"Die Anhebung unseres Ratings von S&P Global Ratings auf BB- mit stabilem Ausblick ist auch eine Anerkennung unseres Fokus auf ein kontinuierlich solides Kapitalmanagement und damit ein wichtiger Schritt, um unsere durchschnittliche Zinsbelastung weiter reduzieren zu können", erläutert Thorsten Arsan, Chief Financial Officer der Peach Property Group AG.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG, sagt: "Die Strategie unseres Unternehmens für mutiges, aber nachhaltiges Wachstum bei gleichzeitiger Mieternähe und sehr effizienter Verwaltung zahlt sich aus; unsere wirtschaftliche Solidität steigt weiter. Dies erschliesst uns weitere, wertschaffende Handlungsoptionen im Sinne unserer Aktionäre."

Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Thorsten Arsan, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland Edelman GmbH, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelman.com

Über die Peach Property Group AG Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

