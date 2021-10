Straubing (ots) -



Die AfD wird sich irgendwann entscheiden müssen, ob sie eine rechtsaußen stehende Partei von Raufbolden sein will, so etwas wie eine NPD 2.0, der es völlig egal ist, ob sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder die das sogar als Auszeichnung versteht, oder ob sie eine konstruktive politische Kraft werden will. Sie sollte Meuthens Abgang als Chance nutzen, den Richtungskampf endlich austragen und eine Entscheidung herbeiführen, statt ihn immer wieder mit Mühe zu überdecken. Damit die Wähler, aber auch die Mitglieder wissen, woran sie sind.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5043678

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de