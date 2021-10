An der Wall Street hat die Anleger nach der guten Vorwoche wieder der Mut verlassen. Die wichtigsten Aktienindizes büßten im Handelsverlauf am Montag anfängliche Gewinne ein und schlossen im Minus. Der Dow Jones gab am Ende um 0,72 Prozent auf 34.496 Punkte nach. Der S&P 500 fiel um 0,69 Prozent auf 4.361 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 14.713 Punkte nach unten.Weiterhin herrscht die Sorge, dass die anhaltende Ölpreisrally zu Energieengpässen führen ...

