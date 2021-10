Sicherheitsunternehmen profitieren von dem seit Jahren sinkenden Sicherheitsgefühl und der zunehmenden Gewaltbereitschaft in Deutschland. Seit 2010 wächst die Sicherheitsbranche bundesweit um durchschnitt-lich 6 % p.a. Mit der SDM SE geht jetzt das erste deutsche Unternehmen der Branche an die Börse. In 2020 hat SDM den Umsatz um 16,8 % auf 10,4 Mio. Euro gesteigert. Der Jahresüberschuss legte von 0,30 Mio. Euro auf 0,69 Mio. Euro zu. Mit dem IPO will SDM das Leistungsspektrum erweitern und Wettbewerber übernehmen. Die Wertpapiere können noch bis zum 25.10.2021 an der Börse Düsseldorf gekauft werden. Die Preisspanne für die angebotenen 690.000 Aktien liegt bei 3,30 bis 3,60 Euro.



