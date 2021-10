DJ Lieferengpässe bremsen PC-Absatz im 3. Quartal

Von Wallace Witkowski

NEW YORK (Dow Jones)--Die Lieferengpässe vieler Komponenten haben die PC-Verkäufe im dritten Quartal gebremst. Das Marktforschungsunternehmen Gartner berichtete für die drei Monate einen Anstieg der weltweiten PC-Lieferungen um 1 Prozent auf 84,1 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahr, während die International Data Group einen Anstieg um 3,9 Prozent auf 86,7 Millionen meldete. Besonders betroffen war die HP Inc, die nach Angaben beider Unternehmen Rückgänge im mittleren einstelligen Bereich verzeichnete.

"Die PC-Industrie wird weiterhin durch Liefer- und Logistikprobleme belastet, und leider haben sich diese Probleme in den letzten Monaten nicht wesentlich verbessert", sagte Jitesh Ubrani, Research Manager für IDCs Mobile Device Trackers, in einer Erklärung. "Einige Hersteller haben ihre Lieferungen auf verschiedene Märkte verteilt, so dass die Schwellenländer ihre Wachstumsdynamik beibehalten können, während sich einige reife Märkte zu verlangsamen beginnen", so Ubrani.

Laut Gartner stiegen die Auslieferungen von Lenovo um 1,8 Prozent auf 19,9 Millionen, während die Auslieferungen von HP um 5,8 Prozent auf 17,6 Millionen Einheiten sanken. Dell steigerte seine Auslieferungen deutlich um 26,5 Prozent auf 15,2 Millionen PCs, Apple verzeichnete einen Zuwachs von 7,4 Prozent auf 7,2 Millionen Stück.

Auch Lenovo hat laut IDC-Daten die Führung von HP zurückerobert. Die Auslieferungen von Lenovo stiegen um 3,1 Prozent auf 19,8 Millionen Geräte, während die Auslieferungen von HP um 5,8 Prozent auf 17,6 Millionen Geräte zurückgingen. Die Auslieferungen von Dell stiegen um 26,6 Prozent auf 15,2 Millionen Stück, die von Apple um 9,9 Prozent auf 7,6 Millionen Stück.

October 12, 2021

