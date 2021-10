Die Papiere von BioNTech befindet sich unverändert im Korrekturmodus. Zu Wochenbeginn gab die Impfstoff-Aktie an der Tech-Börse Nasdaq leicht um 1,2 Prozent auf 243,02 Dollar nach. Indes haben sich erneut die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs mit dem deutschen Biotech-Wert befasst und ihre Einschätzung bestätigt.Goldman Sachs hat die Einstufung für BioNTech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 433 US-Dollar belassen. Dies schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Montag vorliegenden ...

