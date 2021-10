Telekom-Aktie: Einstiegschance und 50%-Chance

Anzeige / Werbung Gute Unterstützung bei zirka 15 bis 16 Euro eröffnet Chance Die beste Zeit, um in Aktien zu investieren, ist naturgemäß Mitte Oktober. Das zeigt die klassische Saisonalität der großen Indizes. Die Telekom-Aktie hat bei 15-16 Euro eine gute, starke Unterstützung, die eine gesunde Basis für die nächste Aufwärtswelle im seit Frühjahr 2020 andauernden Aufwärtstrends bietet. Bei 15 Euro liegt das Haupt-Effizienzlevel, doch mit dem Andocken an der Mark von 16,55 Euro haben wir nun einen ebenfalls bedeutenden Support erreicht, und können uns nunmehr wieder verstärkt auf die Longseite fokussieren. Ziel-Region ist im Bereich um 18 Euro. Mit dem Einsatz eines leichten Hebel eröffnet sich hier eine Chance auf schnelle 50-60%. Ich handele bei diesem Trade folgendes Produkt von Morgan Stanley: Deutsche Telekom Long

Long WKN: MC8XSL

Einstieg: Market

Stückzahl: 250

Stop-Loss: 1 Euro

Ziel: 8 Euro Enthaltene Werte: DE0005557508,US2515661054

