DJ Gerresheimer wächst weiter deutlich - Margenziel am unteren Ende

FRANKFURT (Dow Jones)--Gerresheimer ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet, unter dem Strich wurden die Prognosen der Analysten allerdings nicht ganz erreicht. Den Ausblick für das Ende November endende Geschäftsjahr bekräftigte der Hersteller von Primärverpackungen aus Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie bei Vorlage des Quartalsberichts. Das organische Umsatzwachstum sieht das Unternehmen nun am oberen Ende der angekündigten Spanne, die bereinigte EBITDA-Marge dagegen am unteren Ende.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten organisch um ein Zehntel auf 382 Millionen Euro, wie die im MDAX notierte Gerresheimer AG mitteilte. Analysten hatten mit 378 Millionen Euro gerechnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 74,8 Millionen Euro und lag damit marginal unter dem Vorjahreswert. Hier hatte die Analystenprognose auf 76 Millionen Euro gelautet. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 19,6 Prozent - 1,9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Das bereinigte Konzernergebnis lag bei 31,6 Millionen Euro und damit 2,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie belief sich wie im Vorjahr auf 0,97 Euro im Vorjahr. Analysten haben mit 1,02 Euro je Anteil gerechnet.

Das Umsatzplus im noch laufenden Geschäftsjahr sieht Gerresheimer nun am oberen Ende der in Aussicht gestellten Bandbreite im einstelligen Prozentbereich im Kerngeschäft. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich dagegen nun am unteren Ende der Spanne von 22 und 23 Prozent bewegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um rund 10 Prozent zulegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.