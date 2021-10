Wichtigste Punkte Die Wartezeiten an den Fahrgeschäften in Disney World waren am Wochenende überraschend kurz, aber das lag vor allem daran, dass viele Gäste in Schlangen standen, die anderswo an den Kassen endeten. Eine 18-monatige Feier gibt Disney Zeit, die Eröffnung neuer Attraktionen und Features zu verteilen. Genie+ und Lightning Lane+ werden die wahren Tests für Disneys Preiselastizität und die Geduld derjenigen sein, die sich weigern, für den beschleunigten Zugang zur Warteschlange zu bezahlen. ...

