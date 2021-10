Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen vergleichsweise ruhigen Start in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX rutschte zwar am frühen Nachmittag kurz unter die Marke von 15.100 Punkten, konnte seine Verluste im Anschluss aber fast komplett wettmachen. Marktidee: TecDAX Der TecDAX befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Am 7. September markierte der Kurs ein Mehrjahreshoch. Im Anschluss ging er in den Korrekturmodus über. Aus technischer Sicht könnte es jetzt zu einer Stabilisierung oder sogar zu einer Erholungsbewegung kommen. Im Fokus steht dabei eine wichtige Unterstützung.