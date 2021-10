Natürlich ist es durchaus sinnvoll, sein Kapital hauptsächlich in Blue Chips wie Apple, Pepsi oder Linde zu investieren. Kurzum, in Aktien welche die Nerven meist schonen und dennoch Jahr für Jahr solide Erträge bringen. Doch das Salz in der Suppe sind an der Börse natürlich die Hot-Stocks. Kleine Firmen, die mit einer womöglich revolutionären Idee durchstarten können.

Den vollständigen Artikel lesen ...