Inflation ist weiterhin ein Thema bei Aktien und an den Märkten. Aber eben auch bei vielen Sparern und Investoren. Im Endeffekt ist eine konsequente, moderate Geldentwertung etwas Gutes und sogar Normales. Es hilft uns Verbrauchern, unser Geld nicht zu sehr zu bunkern. Nein, sondern eben auch auszugeben und zu investieren, was der eigentliche volkswirtschaftliche Nutzen ist (zugegeben, sehr flapsig von mir formuliert). Steigt die Inflation hingegen auf ein höheres Maß an, könnte sie zum Problem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...