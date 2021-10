Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) und die von Coupang (WKN: A2QQZ2) teilen sich ein offensichtliches Merkmal: den E-Commerce. Beide Wachstumsaktien sind in diesem Markt aktiv, was eine starke Gemeinsamkeit ist. Obwohl die Ausrichtung der beiden Konzerne unterschiedlich ist. Hinter der Zalando-Aktie steckt schließlich ein Fashion-Akteur im DACH-Raum und in Europa. Coupang ist hingegen ein noch alltäglicherer E-Commerce-Name in Südkorea. Überschneidungen sind mit Blick auf die jeweiligen Märkte daher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...