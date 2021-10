Vancouver (British Columbia), 12. Oktober 2021. Komo Plant Based Foods Inc. (CSE: YUM, OTCQB: KOMOF, FRA: 9HB) ("Komo"), ein Unternehmen für hochwertige Tiefkühlkost auf pflanzlicher Basis, gibt bekannt, dass TransCold Distribution Ltd., ein führender Tiefkühlkosthändler, Komo Plant Based Foods in sein Produktportfolio aufgenommen hat, das es in ganz Kanada vertreibt.

TransCold Distribution ist ein Großhandelslieferant von Tiefkühlkost und Speiseeis im Westen Kanadas und im Westen der USA und beliefert über 10.000 Vertriebsstellen, einschließlich großer Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte, Einzelhandelsketten, Lebensmitteldienste und unabhängiger Einzelhändler. TransCold ist der führende Vertriebshändler von Unilever und verfügt über 14 Standorte in Kanada und im Westen der USA, die über 1.200 Produkte von über 40 unterschiedlichen Marken vertreiben. Zu den Kunden von TransCold in Kanada zählen Safeway, Save on Foods, Loblaws, Real Canadian Superstore, Fresh Co, Thrifty Foods, Whole Foods, Walmart, Nesters Market, Buy-Low Foods, Walmart, Costco, 7-Eleven, Shoppers Drug Mart, SPUD.ca und Pomme Natural Market.

"TransCold ist stolz darauf, Komo Plant Based Foods in sein Portfolio aufzunehmen. Wir expandieren weiter, indem wir die hochwertigsten Produkte in die Regale der Lebensmittelgeschäfte und in die Haushalte der Verbraucher in ganz Kanada und den USA bringen", sagte Melissa Leung, President von TransCold.

Komo bereitet sich zurzeit auf die erste Bestellung von TransCold vor, die voraussichtlich noch diese Woche abgeholt werden wird.

Über TransCold

TransCold ist der führende Großhandelslieferant und Vertriebshändler von Speiseeis und Tiefkühlkost im ganzen Westen Kanadas und bietet darüber hinaus einen prompten Vertrieb, Kühllagerung und externe Logistik. TransCold bietet einen exklusiven Zugang zu den bekanntesten und beliebtesten Tiefkühlmarken der Welt, einschließlich Halo Top, Breyers, Magnum, Ben & Jerry's, Melona, Coconut Bliss, Chapmans, Agropur und viele weitere Eismarken.

TransCold Distribution Ltd. wickelt den Vertrieb in British Columbia, Alberta, den Northwest Territories und Yukon in Kanada über ein Netzwerk von Unternehmensrouten und Untervertriebshändlern ab. TransCold Distribution (USA) Inc. wickelt den Vertrieb in den Bundesstaaten Oregon und Washington sowie im Süden Kaliforniens vorwiegend über ein Netz von Unternehmensrouten ab.

Über Komo

Komo Plant Based Foods Inc. ist ein erstklassiges Unternehmen für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis und entwickelt, produziert und vertreibt eine Vielzahl an Tiefkühlgerichten auf pflanzlicher Basis, die stets herzhaft, sättigend und mit gesunden Zutaten hergestellt sind. Wir bei Komo haben es uns zur Aufgabe gemacht, pflanzliche Mahlzeiten zu einem festen Bestandteil auf jedem Esstisch zu machen, indem wir unsere Liebe zu Wohlfühlessen teilen, das die Menschen mit dem Planeten verbindet. Wir glauben, dass pflanzliche Ernährung die Zukunft ist und - Veränderung kann mit einem einzigen biteTM beginnen. Unser erfahrenes Innovations- und Entwicklungsteam für Produkte auf pflanzlicher Basis kreiert vegane Versionen von traditionell käse- und fleischhaltigen Klassikern - alles auf rein pflanzlicher Basis. Die Produkte von Komo werden über dessen E-Commerce-Website und ein Vertriebsnetz aus Online- und stationären Lebensmittelgeschäften sowie Convenience- und Naturkostläden direkt an den Verbraucher verkauft. Unsere operative Tochtergesellschaft Komo Comfort Foods startete 2021 mit unseren Vorzeigeprodukten: Lasagne, Shepherd's Pie und Chick'n Pot Pie auf pflanzlicher Basis. Kürzlich hat sie eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht: "Komo Plant-Based Meal HelpersTM" - vielseitige Mahlzeitenhelfer, mit denen sich viele Gerichte zu Hause zubereiten lassen.

Erfahren Sie mehr unter: www.komocomfortfoods.com und folgen Sie uns auf Instagram: @komocomfortfoods

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

William White, President & CEO, Komo Plant Based Foods Inc.

mailto:will@komoeats.com

1-866-969-0882

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen von Komo. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "erwarten", "glauben", "werden", "geplant", "geschätzt" und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen von Komo hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Insbesondere die Pläne von Komo zur Entwicklung von Produkten, die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, und die Erwartung hinsichtlich der Akzeptanz seiner Produkte durch die Verbraucher stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Komo jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

