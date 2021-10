++ Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung der heutigen Sitzung in Europa hin ++ Deutscher ZEW-Index für Oktober ++ Reden von Fed-Vizepräsident Clarida und EZB-Präsidentin Lagarde ++ Während der asiatischen Sitzung war an den Börsen eine Risk-Off-Stimmung zu beobachten, und es sieht nicht so aus, als würde sich das mit der europäischen Eröffnung ändern. Die Futures auf die wichtigsten westeuropäischen Indizes deuten auf eine schwächere Eröffnung der heutigen Kassasitzung hin, wobei der DE30-Future ...

Den vollständigen Artikel lesen ...