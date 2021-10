Bei derGerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) hiess es bei Vorlage der Zahlen zum Q4/2020 vom CEO Dietmar Siemsen:" Wir machen unsere Gerresheimer zu einem Wachstumsunternehmen als Innovationsführer und Lösungsanbieter". Und genau so läuft es bisher. Transformation läuft, wie die Zahlen des dritten Quartals 2021 belegen. Wobei ein Wermutstropfen: Wachstum hui, Gewinnsituation euphemistisch gesagt: "ausbaufähig" - steigende Rohstoff- und Energiekoten belasten: 9 Monatszeitraum: EBITDA(bereinigt) plus 1,3 %, Umsatz(Kerngeschäft) plus 6,9 %, Gewinn je Aktie plus 16,3 % läuft. % - läuft an… "Das dritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...