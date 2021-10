DJ Deutsche Großhandelspreise mit stärkstem Anstieg seit 1974

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Preise im deutschen Großhandel sind im September so stark wie zuletzt 1974 gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis), erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 13,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Während der ersten Ölkrise 1974 war eine Jahresrate von 13,3 Prozent ermittelt worden.

Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate der Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat hatten die Preisanstiege im Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (plus 62,8 Prozent) sowie mit Mineralölerzeugnissen (plus 42,3 Prozent).

Besonders kräftige Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr gab es auch im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (plus 84,6 Prozent) sowie mit Roh- und Schnittholz (plus 54,6 Prozent). Erheblich teurer wurden auch Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (plus 23,9 Prozent). Niedriger als im September 2020 waren dagegen die Preise im Großhandel mit lebenden Tieren (minus 7,1 Prozent).

