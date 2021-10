Nach den deutlichen Kursgewinnen zum Beginn der Woche dürfte die Wiener Börse am Dienstag nun mit klaren Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte rund eine Stunde vor Handelsstart um 1,07 Prozent tiefer.Auf fundamentaler Seite sei laut Experten der Helaba ein "buntes Potpourri an Belastungsfaktoren vorhanden". Zu nennen seien unter anderen die Krise ...

