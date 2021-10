Das Instrument SMK CA80412L1076 SATURN OIL+GAS O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.10.2021

The instrument SMK CA80412L1076 SATURN OIL+GAS O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.10.2021 and ex capital adjustment on 13.10.2021



Das Instrument 38A AU000000AXE7 ARCHER MATERIALS LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.10.2021

The instrument 38A AU000000AXE7 ARCHER MATERIALS LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.10.2021



Das Instrument BZG2 ID1000109507 BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.10.2021

The instrument BZG2 ID1000109507 BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.10.2021 and ex capital adjustment on 13.10.2021



Das Instrument UBK DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.10.2021

The instrument UBK DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.10.2021 and ex capital adjustment on 13.10.2021



Das Instrument MCP US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.10.2021

The instrument MCP US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.10.2021 and ex capital adjustment on 13.10.2021

ARCHER MATERIALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de