The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2021ISIN NameUS832696AB44 SMUCKER -J.M.- 2021US298785GP55 EIB EUR.INV.BK 14/21XS1382791546 MUNICIPALITY FIN.16/21MTNUS460146CP67 INTL PAPER 16/27US10112RAU86 BOSTON PROP. 2023XS1808934589 E.M.I.S.FIN. 18/21 MTNUS9128285F31 US TREASURY 2021US55616XAF42 MACY'S RETAIL HOL. 12/22FR0011344076 AIR LIQUIDE FIN.12/21 MTNDE000HVB2UH2 UC-HVB 18/21 DLDE000NLB2757 NORDLB 5 PH.BD. 18/19DE000HSH4QL7 HCOB MZC 6 14/21CH0383104376 COP.D.PERS.UN.CH.17-21MTNDE000A2GS3Y9 TAG IMMOBILIEN WA 17/22AT0000A19PM8 ERSTE GP BNK 14-21MTN1357XS1425367494 ERSTE GP BNK 16/UND. FLRXS1703065620 CMA CGM 17/25 REGSFI4000411319 AHLST.-MUNK. 19/UND.DE0001343101 DT.BANK 96/21ZOXS1028941976 MERCK CO. 14/21