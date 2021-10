The following instruments on XETRA do have their first trading 12.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.10.2021Aktien1 DE000A3H2226 Cogia AG2 US0191701095 Allied Esports Entertainment Inc.3 GB00BD8HBD32 CIVITAS Social Housing PLC4 CA40638K5070 Halo Collective Inc.Anleihen/ETF1 XS2077601610 Kondor Finance PLC2 XS2290806954 Xinyuan Real Estate Co. Ltd.3 XS2176792658 Xinyuan Real Estate Co. Ltd.4 XS2398918024 European Investment Bank (EIB)5 DE000NLB3TV7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 DE000A14JZU2 Baden-Württemberg, Land7 US24422EVW64 John Deere Capital Corp.8 ES0243307016 Kutxabank S.A.9 XS2397198487 Kaixo Bondco Telecom S.A.10 US89352HBB42 TransCanada PipeLines Ltd.11 US89352HBC25 TransCanada PipeLines Ltd.12 FR0010150458 BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF13 LU2194448267 Low Carbon 100 Eurozone PAB - UCITS ETF