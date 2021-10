Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagmorgen berichtet, hat Cevdet Caner, Großaktionär der Adler Group, am Montag nach Angaben der Berliner Anwaltskanzlei Irle Moser bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige und Strafantrag gegen Fraser Perring und anderem an Bericht Beteiligte gestellt. Adler selbst will durch Immobilienverkäufe den Weg aus der Krise suchen.Caner steht ebenfalls im Fokus des jüngsten Berichts des Leerverkäufers Fraser Perring und dessen Unternehmen Viceroy Research. Wie ...

