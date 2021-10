Es war der Kracher am Wochenende: Der chinesische Minengigant Zijin Mining übernimmt das in Argentinien tätige Lithium-Unternehmen Neo Lithium. Knapp eine Milliarde Kanadische Dollar legen die Chinesen für Neo Lithium auf den Tisch - oder 6,50 Kanadische Dollar je Aktie. Nach Millennial Lithium ist dies die zweite Übernahme binnen weniger Wochen in dem Sektor. Bei Millennial hat CATL das höchste Gebot abgegeben.Die Frage ist natürlich: Wer ist der nächste Übernahmekandidat? Genannt wird in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...