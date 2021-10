Dividendenwachstum kann ein Problemlöser in vielerlei Hinsicht sein, beispielsweise wenn man ein wachsendes passives Einkommen haben möchte. Oder aber das eigene Einkommensdepot unter Renditearmut leidet. In beiden Fällen könnte sich ein solcher Ansatz anbieten. Für mich ist Dividendenwachstum jedoch noch etwas anderes: In gewisser Weise ein vorher fehlendes Puzzleteil, das mit diesem Ansatz ersetzt werden kann. Lass uns einen Blick in mein Depot riskieren und wie das im Endeffekt zusammenpasst. ...

