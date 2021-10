NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, aber das Kursziel auf 30,50 Euro belassen. Der Handelskonzerns dürfte im dritten Quartal zwar erneut stark abgeschnitten haben, und seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) liege über der Konsensprognose, schrieb Analyst Rob Joyce in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Doch es dürfte auch das letzte Quartal sein, nach dem die Konsensschätzungen deutlich angehoben würden. Auch angesichts der guten Kursentwicklung der Aktie hätten andere Branchentitel nun mehr Potenzial./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

