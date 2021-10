Obernkirchen (ots) -Mildere Temperaturen, sanftes Licht, buntes Laub, leckeres regionales Obst und Gemüse. Das Leben wird für viele ein wenig ruhiger und entspannter. Um diese Stimmung zu fördern, um Gesundheit und Wohlbefinden weiter zu verbessern, startet Mitte Oktober "Herbstgesund".Hinter dem vom "Länger besser leben."-Institut, einer Kooperation von Universität Bremen und Krankenkasse BKK24, initiierten Gesundheitsangebot stecken eine Reihe von Veranstaltungen, Aktionen und Informationen. Ziel von "Herbstgesund": Die Gesundheit aller Teilnehmenden nach neuesten und altbewährten Erkenntnissen fördern - wissenschaftlich fundiert und praktisch anwendbar - und dabei Vergnügen bereiten."Gut für sich selber sorgen"Prof. Gerd Glaeske, Leiter des "Länger besser leben."-Instituts: "In schwierigen Zeiten, wie wir sie dieses Jahr pandemiebedingt erlebt haben, ist es besonders wichtig, gut für sich selber zu sorgen. Dazu bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an: mit Tipps, Vorschlägen und unterhaltsamen Videos. Unsere unterschiedlichen Angebote vor Ort sind besonders beliebt. Als Gelegenheit, mit Nachbarn und Bekannten wieder mehr Kontakt zu haben und um regionale Empfehlungen kennenzulernen. Im Oktober und November müssen wir uns auf den Winter einstellen. Es ist dann wichtig, sich dem Wechsel der Jahreszeiten zu stellen, damit man gut verankert im Hier und Jetzt ist. Was tut man gerne? Was sind die eigenen Vorlieben? Was ist mir möglich? Das sind Fragen, die wir gerne mit Unterstützung von ,Herbstgesund' beantworten.""Bedingungen für ein gesundes Leben"BKK24-Vorstand Jörg Nielaczny: "Herbstgesund 2021 hat ein Schwerpunktthema: Dieses Mal geht es um das Lebensumfeld, also Bedingungen für ein gesundes Leben. Was kann man selbst tun und wo muss zum Beispiel die Politik aktiv werden."Jetzt mitmachenAuf der BKK24-Internetseite können sich alle Interessierten einfach anmelden. Von Mitte Oktober bis Ende November kommt dann einmal die Woche eine E-Mail von Prof. Gerd Glaeske mit Angeboten und Aktionen, die online oder vor Ort genutzt werden können.Pressekontakt:BKK24Jörg NielacznyTelefon: 05724 971 116E-Mail: j.nielaczny@bkk24.dewww.bkk24.deOriginal-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54458/5043813