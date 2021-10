EQS Group-News: Swiss Prime Sites Solutions / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Swiss Prime Site Solutions lanciert ersten Immobilienanlagefonds



12.10.2021 / 09:43



MEDIENMITTEILUNG Nachdem Swiss Prime Site Solutions von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) die Bewilligung als Fondsleitung erhalten hat, lanciert der Real Estate Asset Manager am 1. November 2021 den ersten Immobilienfonds. «Wir sind überzeugt, dass die Investoren von unserem breiten Know-How, dem ausgezeichneten Marktzugang und unserer hohen Asset Management Kompetenz profitieren können», so Anastasius Tschopp, CEO Swiss Prime Site Solutions. Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial ('SPSS IF Commercial') ist ein vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht für in der Schweiz ansässige qualifizierte Investoren. Der Investitionsfokus liegt hauptsächlich auf gewerblich genutzten Liegenschaften, die eine hohe Diversifikation von Mietern mit hochgradiger Bonität und Reputation aufweisen. Dabei soll die langfristige Nutzungsverteilung mit Schwerpunkt auf Gewerbe, Büro- und Verkaufsflächen in der ganzen Schweiz liegen. «Mit dem SPSS IFC wird qualifizierten Investoren von Beginn weg ein diversifiziertes Immobilienportfolio an wirtschaftlich starken Lagen, mit erstklassigen Objekten, einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil und in gewohnter Swiss Prime Site Qualität angeboten», fasst Maximilian Hoffmann, CIO Fonds Swiss Prime Site Solutions zusammen. Zugang zu attraktivem Seed-Portfolio

Mit der Erstlancierung erhalten die Investoren den Zugang zu einem attraktiven Seed-Portfolio von sieben Liegenschaften zum exklusiven Ankauf von der Swiss Prime Site Immobilien AG. Weitere Investitionsopportunitäten von derzeit rund CHF 180 Mio. sind in der Akquisitionspipeline in vertiefter Ankaufsprüfung. Damit würde sich das gesamte Immobilienportfolio auf rund CHF 260 Mio. bestehend aus total 13 Objekten belaufen. Erstemission ab 1. November 2021

Die Erstemission startet am 1. November 2021 und dauert bis zum 10. Dezember 2021 mit Liberierungsdatum 17. Dezember 2021. Der Fonds richtet sich an qualifizierte Anleger in der Schweiz und wird ausserbörslich gehandelt. Investoren steigen bei der Erstlancierung zum Nettoinventarwert ein. Es ist ein rendite- und strategiekonformes Wachstum von rund CHF 200-300 Mio. pro Jahr angestrebt. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist in drei bis fünf Jahren beabsichtigt. Roadshows während der Zeichnungsfrist

In Zürich, Lausanne und Genf finden Investorenanlässe statt. Die Events werden zusätzlich online übertragen. Interessenten finden unter folgenden Websites weitere Details und können sich zur physischen oder virtuellen Teilnahme anmelden. Montag, 1. November 2021, 14.00-15.00 Uhr, Zürich, Prime Tower

Dienstag, 2. November 2021, 08.30-09.30 Uhr, Lausanne

https://ifc.spss.swiss/lausanne

Mittwoch, 3. November 2021, 08.30-09.30 Uhr, Genf

https://ifc.spss.swiss/geneve

https://ifc.spss.swiss/geneve Medienmitteilung (PDF) Zürich, 12. Oktober 2021 Lancierung des ersten Immobilienfonds mit Schwerpunkt auf kommerziell genutzten Liegenschaften in der Schweiz

Roadshows in Zürich, Genf und Lausanne Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 3.35 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von über CHF 600 Mio. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG. Die hierin enthaltenen Informationen sind einzig für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richten sich ausschliesslich an Personen, die (i) in der Schweiz Sitz oder Wohnsitz haben und (ii) als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) gelten. Sie richten sich explizit nicht an Personen, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche den Zugang oder ihre Veröffentlichung oder die Zeichnung oder den Erwerb der betreffenden Anteile durch solche Personen verbietet (aufgrund der Staatsangehörigkeit der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen), und dürfen nicht an solche Personen weitergegeben werden. Bei den hierin enthaltenen Informationen handelt es sich um Werbung. Sie stellen keinen Prospekt und kein Basisinformationsblatt dar und sind weder als Angebot noch als Beratung oder Aufforderung zur Zeichnung bzw. zum Erwerb oder zur Veräusserung irgendwelcher Finanzinstrumente zu verstehen. Eine Zeichnung bzw. ein Erwerb von Anteilen sollte nur nach gründlichem Studium des betreffenden aktuellen Prospekts und des betreffenden aktuellen Fondsvertrags erfolgen sowie gestützt auf eine eigene Beurteilung der persönlichen Umstände und der möglichen juristischen, regulatorischen, steuerlichen und anderen Folgen, allenfalls unter Beizug professioneller Berater. Der aktuelle Prospekt und der aktuelle Fondsvertrag können kostenlos bei der Swiss Prime Site Solutions AG (Fondsleitung) sowie bei der Banque Cantonale Vaudoise (Depotbank) bezogen und/oder auf www.swissfunddata.ch konsultiert werden. THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

