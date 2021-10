Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz steigender Renditen und einer insgesamt erhöhten Risikoaversion hat sich gestern die Berlin Hyp mit einem 8-jährigen Covered Bond an den Markt gewagt, so die Analysten der Helaba.Die Bücher der 1,0 Mrd. EUR umfassenden Auktion seien mit 1,46 Mrd. EUR angegeben worden und die Anleihe sei unter IPT zu MS-2 gekommen. Aktiv sei auch das Land Baden-Württemberg mit einer 5-jährigen Landesschatzanweisung geworden. Angaben zum Orderbuch seien nicht gemacht worden. Zudem habe sich mit der staatlichen Export-Import Bank of Korea (Kexim) ein weiterer Emittent am Markt gezeigt. Das 3-jährige, grüne EUR-Benchmarkpapier sei erfolgreich veräußert worden und sei Teil einer Dual-Tranche, dessen USD-Bestandteil (7yr, green) heute Morgen im asiatischen Handel emittiert worden sei. ...

