Linz (www.anleihencheck.de) - Der EUR/CHF-Kurs bleibt vorerst auf tiefen Niveaus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Beeinflusst werde der Kurs durch eine vermeintliche Euro-Schwäche und Faktoren wie die anhaltende Corona-Krise, Rohstoffmängel und Angebotsengpässe im Zusammenhang mit China. Die Inflation in der Eurozone sei gestiegen und habe aktuell 3,4 Prozent erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe ihr EU-Inflationsziel auf 2,0 Prozent angepasst. Ein Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik seitens der EZB sei trotzdem nicht in Sicht. Kopfzerbrechen über eine zu hohe Inflation sei in der Schweiz noch nicht angesagt. Im September habe diese bei 0,9 Prozent gelegen. Von der SNB angestrebt werde ein Ziel von nicht mehr als 2,0 Prozent. Wir gehen davon aus, dass die SNB noch länger bei ihrer expansiven Haltung bleibt, da sie die Leitzinsen nicht vor der EZB anheben wird, so Oberbank. Eine Zinsanhebung der Schweizer Notenbank würde den CHF zusätzlich stärken. Aktuell handle EUR/CHF im Bereich von 1,07. (12.10.2021/alc/a/a) ...

