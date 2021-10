Hannover (www.anleihencheck.de) - Die steigenden Inflationserwartungen haben die Kurse deutscher Bundesanleihen erneut belastet und im Gegenzug die Renditen anziehen lassen, so die Analysten der Nord LB.EZB-Ratsmitglied Knot habe Investoren an den Finanzmärkten vor den Gefahren einer hohen Inflation gewarnt. Es gelte sich dieser Risiken bewusst zu sein, um plötzliche Korrekturen zu vermeiden, habe der niederländische Notenbankchef gesagt. "Der gegenwärtige Risikoappetit an den Börsen kann nur mit einer niedrigen Inflation und niedrigen Zinsen beibehalten werden", so Knot. Er rechne zwar immer noch damit, dass der derzeitige Inflationsanstieg größtenteils vorübergehend sei. Aber es müssten auch andere Szenarien betrachtet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...