In der Vorwoche lagen die Arbeitslosenzahlen inklusive Schulungsteilnehmer erstmals unter dem Vorkrisenniveau. Diese Woche sind es um 3.745 Arbeitslose weniger als vor der Coronakrise im Oktober 2019, vergangene Woche waren es 1.495 Betroffene weniger. 334.450 Personen sind derzeit entweder arbeitslos oder befinden sich in AMS-Schulungen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. In der Vergleichswoche ...

