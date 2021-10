Pangyo, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Das Produkt zum Nachweis des humanen Papillomavirus (HPV) auf der Basis der Echtzeit-PCR wird eingeführt.- Der gleichzeitige Nachweis von HPV und die Genotypisierung von 29 HPV-Typen sind möglich.Genematrix (KRX 109820), spezialisiert auf molekulare Echtzeit-PCR-Diagnostik, gab bekannt, dass "NeoPlex HPV29 Detection", das 29 Genotypen des humanen Papillomavirus (HPV; der Erreger von Gebärmutterhalskrebs), welches gleichzeitig diagnostizieren und den Virusgenotyp entsprechend dem Risiko für Gebärmutterhalskrebs identifizieren kann, die europäische Zertifizierung für Medizinprodukte (CE-IVD) erhalten hat.Das "NeoPlex HPV29 Detection"-Kit kann insgesamt 29 HPV-Genotypen identifizieren, darunter auch die Hochrisiko-HPV-Gruppe für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs, indem es eine differenzierte Multi-Analyseleistung mit der proprietären C-Tag-Technologie von Genematrix gewährleistet. Da das "NeoPlex HPV29 Detection Kit" speziell für Echtzeit-PCR-Plattformen entwickelt wurde, die weit verbreitet sind und sich aufgrund der Covid-19-Pandemie weltweit immer mehr durchsetzen, ist es nun möglich, auf dem globalen Markt schnell und einfach Ergebnisse zu erhalten.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Gebärmutterhalskrebs im Jahr 2018 die vierthöchste Inzidenz unter den Krebserkrankungen bei Frauen weltweit, und mehr als 70 % der Gebärmutterhalskrebsfälle sind auf Hochrisiko-Genotypen wie 16 und 18 zurückzuführen. Zur Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs werden weltweit frühzeitige HPV-Tests empfohlen, und HPV-DNA-Tests werden als einer der routinemäßigen klinischen Screening-Tests dringend empfohlen.Ein Vertreter von Genematrix sagte: "Auf der Grundlage einer proprietären Multiplex-Echtzeit-PCR-Technologie ist NeoPlex HPV29 Detection ein sehr wettbewerbsfähiges Produkt, das 29 HPV-Genotypen auf einmal diagnostizieren kann und eine ausgezeichnete klinische Sensitivität und Spezifität aufweist. Durch die Verkürzung der Durchlaufzeit um mehr als eine Stunde im Vergleich zu bestehenden Produkten auf dem Markt ist es möglich, einen Bericht am selben Tag in nur einem halben Tag zu erhalten." Er fügte hinzu: "Mit seinen wettbewerbsfähigen Eigenschaften wird das NeoPlex HPV29 Detection Kit voraussichtlich die Position von Genematrix auf dem globalen Markt für Molekulardiagnostik zusammen mit dem Covid-19-Diagnostikprodukt des Unternehmens, 'Neoplex Covid-19', stärken."Informationen zu Genematrix, Inc.Genematrix Inc. (KRX: 109820) ist Südkoreas führendes Biotechnologieunternehmen, das hochmoderne molekulare Multiplex-Diagnostikprodukte für Covid-19, Infektionen der Atemwege, sexuell übertragbare Infektionen und Infektionen des Magen-Darm-Trakts anbietet. Die Produkte von Genematrix, die die eigene C-Tag-Technologie nutzen, weisen mehrere Zielmoleküle mit hoher Sensitivität, Spezifität und Reproduzierbarkeit nach und bringen der molekularen Hochdurchsatzdiagnostik erhebliche wirtschaftliche Vorteile und Arbeitserleichterungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.genematrix.net.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1653725/genemetrix.jpgPressekontakt:Daniel Baebys@genematrix.net+82-31-628-2101Original-Content von: Genematrix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159178/5043945