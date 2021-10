Nach der Gesundheitskrise (Corona) schlittert die Weltwirtschaft nunmehr in die Energiekrise. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat bestimmte Marktsegmente in kurzer Zeit auf Rekordhöhen getrieben. Der Brentölpreis hat Mitte vergangener Woche ein neues Dreijahreshoch markiert, geriet dann aber in den Abwärtssog der übrigen Energiemärkte.Diese Woche ist nach Einschätzung der Ökonomen der Commerzbank aber eher wieder mit höheren Preisen zu rechnen, schließlich dürften die drei Energieagenturen bestätigen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...