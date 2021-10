(Zusammenfassung)Basel (awp) - Der Pharmazulieferer Lonza konkretisierte am Dienstag, wohin die Reise in Zukunft gehen soll. Am Kapitalmarkttag präsentierte das Unternehmen den Anlegern nicht nur seine neue Struktur, sondern auch die bis 2024 geltenden Ziele. Dabei wollen die Basler ihre Mittel lieber investieren, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...