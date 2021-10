Keine guten News für Volkswagen. Der chinesische Automarkt hat auch im September einen herben Dämpfer erlitten. Die Aktie hat den Rückzug angetreten.Seit einigen Monaten hakt es nach der Erholung von der Corona-Pandemie im wichtigsten Automarkt der Welt wieder. Einer der Gründe: Wegen des Lockdowns in einigen asiatischen Ländern fehlt es nach wie vor an Elektronikchips.Die Auslieferungen an die Kunden sackten gegenüber dem Vorjahresmonat um 17,3 Prozent auf 1,61 Millionen Fahrzeuge ab, wie der Branchenverband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...