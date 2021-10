Unterföhring (ots) -12. Oktober 2021. "Ich habe richtig lange überlegt, ob ich mich traue hier mitzumachen. Für mich ist 'The Voice' der Schritt, um mich nochmal zu zeigen und mir eine zweite Chance zu geben", erklärt Sängerin Ann Sophie vor ihrem Auftritt auf der TVOG-Bühne. Am Donnerstag, 14. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben wagt sie diesen Schritt in der dritten Ausgabe der Blind Auditions von "The Voice of Germany".Woher kommt dieser Druck? 2015 vertritt Ann Sophie Deutschland beim "Eurovision Song Contest" in Wien. Ganz Europa sieht ihren Auftritt - und würdigt ihre Performance mit nicht einem einzigen Punkt. Als Letztplatzierte tritt die damals 24-Jährige die Heimreise an. Sie zweifelt an sich und ihrem Können und zieht sich zurück. "Danach ist dann einfach Stopp. Ich dachte, das wars dann jetzt wohl. Wer will denn mit einem Verlierer ein Musical spielen?", erinnert sich Ann Sophie. Drei Jahre dauert es, bis sie sich traut, wieder für Engagements vorzusingen. Langsam fasst sie wieder Fuß als Sängerin und nutzt das Pandemiejahr, um selbst Musik zu schreiben und zu produzieren. Jetzt geht sie den nächsten Schritt: Sie zeigt sich wieder im TV. Mit ihrem Auftritt bei TVOG will sie die Zweifel an ihrem Können ein für alle Mal aus dem Weg räumen. "Wenn sich jemand umdreht weiß ich, dass ich auf der Bühne richtig bin." Überzeugt Ann Sophie mit ihrer Interpretation von "Summertime" die Coaches Sarah Connor, Nico Santos, Mark Forster und Johannes Oerding für sie zu buzzern? Oder geht sie erneut mit leeren Händen nach Hause?Diese Talente singen in der dritten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 14. Oktober, um 20:15 Uhr, auf ProSieben: Francesco (52, Krefeld), Luna (19, Krefeld), Chris (31, Berlin), Will (26, Berlin), Susanne (54, Erkrath), Julia & Barbara (24 & 28, München), Daniel aka Soya the Cow (35, CH-Zürich), Oliver (27, AUT-Bachmaning), Martin (26, Kall), Raffi (21, Düsseldorf), Ann Sophie (30, Hamburg)."The Voice of Germany" immer donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr.Alle Infos zu "The Voice of Germany", den Coaches und den Talenten finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2021Hashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: Kathrin.Baumann@seven.oneProSieben / SAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/5044013